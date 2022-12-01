وزير التعليم يفتتح قاعات ذكية ومختبرات في كلية الطب بجامعة بغداد

2022/12/01 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الخميس، افتتاح وزير التعليم قاعات ذكية في كلية الطب بجامعة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب مرفق مع مقطع فيديو إن "وزير التعليم يفتتح قاعات ذكية وعددا من المختبرات ويلتقي طلبتها ورؤساء فروعها العلمية لدى زيارته كلية الطب في جامعة بغداد".

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