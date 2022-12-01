2022/12/01 | 21:38 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء، جاستن ترودو، إن الحكومة الفيدرالية انتهت من إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، مشيرا إلى حملة السندات كعلامة أخرى على دعم كندا لأوكرانيا.قال ترودو عن السندات أثناء ظهوره في مؤتمر صحفي: “لقد تم الاكتتاب بالكامل”، وهذا يوضح كيف يعرف الكنديون أنفسهم أننا بحاجة للوقوف مع أوكرانيا بطرق موثوقة تمامًا.” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف يستطيع الكنديون المشاركة في حملة الحكومة لدعم أوكرانيا؟ شبكة القيقب الدولية.

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