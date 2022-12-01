افتتاح محطة كهرباء الكفيل التحويلية في كربلاء المقدسة

2022/12/01 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

افتتح في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، محطة كهرباء الكفيل التحويلية بطاقة 33 كي في.

وقال الأمين العام للعتبة العباسية مصطفى ضياء الدين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن مشروع المحطة الكهربائية يعد أحد المشاريع التي نفذتها العتبة العباسية في المحافظة لإسناد دوائر الكهرباء وتخفيف العبء عنها "، مشيرا إلى أن "العتبة أنشأت محطة تحويلية في منطقة الإبراهيمية وهو مشروع مشابه لهذا المشروع".

واكد مدير عام إنتاج الفرات الأوسط محمد فضيل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحطة التي افتتحت اليوم هي محطة توزيع (33/11) KV بسعة (2 × 31.5)، حيث شيدت على نفقة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بتنسيق ومتابعة من قبل وزارة الكهرباء"، مبينا، أن "الوزارة أخذت على عاتقها الإشراف على المواصفات الفنية وجودة التنفيذ للشركة المنفذة فكانت الملاحظات تعطى آنيا ويتم تصحيح المسار بالشكل الصحيح".

وأضاف، أن "دور المحطة هو فك الاختناقات عن المنطقة الواقعة بين شارع كربلاء المقدسة والنجف الأشرف إضافة الى شارع كربلاء المقدسة والهندية والمشاريع الإستراتيجية المحيطة بالمنطقة كالمجمعات السكنية والمعامل والمشاريع الاستثمارية للعتبة العباسية"، مشيرا الى أنه "تم الإفادة من هذه المحطة بمد مغذيات للمشاريع المهمة كمحطات المجاري وغيرها فضلاً عن فك الاختناقات عن المشتركين في شبكات الكهرباء".

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