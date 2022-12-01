أسباب إلغاء المطالبة ببطاقة التلقيح وماهي مخاطر السلالة الجديدة.. الصحة تجيب

2022/12/01 | 22:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجرعات متوفرة فيها..الوباء لم يختف حتى الان.

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