طقس العراق.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من اليوم

2022/12/01 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير توقعات الطقس، الخميس، إلى انتهاء الحالة الممطرة في جميع المناطق، وفي ما تنخفض درجات الحرارة بدءا من اليوم وتزداد خلال الأيام المقبلة، متوقع حالة جوية ممطرة تبدأ بداية الأسبوع المقبل.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة ، “انتهت الحالة الممطرة في جميع المناطق، كانت التوقعات مطابقة جدا وتركزت فرص الأمطار على غرب الأنبار ومناطق الشمال تشكلت على أثرها السيول في مناطق عديدة هناك وزخات أمطار خفيفة كانت في المناطق الوسطى والجنوبية”.

وعن أبرز توقعات الأيام المقبلة ذكر الأسدي، “انخفاض عدة درجات في الحرارة بدءا من اليوم ويزداد الأيام القادمة حيث تنخفض في الجنوب لتسجل العظمى 21 درجة بعد أن كانت تسجل 29 درجة، المناطق الوسطى تنخفض إلى 20 بعد أن كانت تسجل 25، المنطقة الغربية والشمالية تسجل من 13 إلى 16 درجة فقط، رغم أن درجات الحرارة لا تزال أعلى من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من كل عام ولا توجد مؤشرات قريبة لموجات برد قوية”.

وتابع، “بانتظار حالة جوية ممطرة تبدأ بشكل متفرق على الجنوب بداية الأسبوع القادم وتزداد الحالة نهاية الأسبوع ندخل في تفاصيلها في وقت لاحق”.

وفي ما يتعلق بالرياح، قال المتنبئ الجوي، “تستقر على الإتجاه الشمالي الغربي خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

وأرفق الأسدي خريطة توضح درجات الحرارة ظهر يوم غد الجمعة.

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