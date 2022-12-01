القضاء يصدر حكماً بإعدام

2022/12/01 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، صدور حكم بإعدام "أخطر تاجر مخدرات" اعتقله أمن الحشد بوقت سابق.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد إلقاء القبض عليه من قِبل هيئة التحقيقات في امن الحشد، حكم القضاء العراقي على احد اكبر تجار المخدرات في العراق بالإعدام شنقًا حتى الموت".

وبين: "حيث كان التاجر يهرب المخدرات بكميات ضخمة من دول مجاورة للعراق ويخزنها في قُرى نائية ليتم بعدها بيعها على شكل دفعات وكميات"، مضيفا: "كما وجد بحوزته عشرات الآلاف من المواد والحبوب المخدرة".

وتابع: "يُعد هذا الانجاز اضافة لجهود هيئة التحقيقات والامن الوقائي بالمديرية العامة للامن و الانضباط في هيئة الحشد الشعبي الذي كان لهم دور استخباري في القبض عليه بالجرم المشهود في محافظة نينوى".

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