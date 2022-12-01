2022/12/01 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع بريطاني إثر حادث سير بدراجة نارية، غربي محافظة أربيل.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مواطنا بريطانيا لقي مصرعه نتيجة حادث سير غير مقصود بدراجة نارية يقودها عامل توصيل (دلفري) في قضاء عنكاوا".

وفيما أكد أن الحادث غير جنائي، أشار إلى أنه "وقع فجر اليوم".

وبين أن "سائق الدراجة سلم نفسه الى الاجهزة الامنية المختصة، والإجراءات القانونية سارية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع بريطاني بحادث سير في أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع بريطاني بحادث سير في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).