اعتقله الحشد الشعبي.. القضاء يصدر حكمًا بإعدام أخطر تاجر مخدرات

2022/12/01 | 22:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكم بإعدام أخطر تاجر مخدرات اعتقله أمن الحشد بوقت سابق بعد إلقاء القبض عليه من قِبل هيئة التحقيقات في امن الحشد، حكم القضاء العراقي على احد اكبر تجار المخدرات في العراق بالإعدام شنقًا حتى الموت، حيث كان التاجر يهرب المخدرات بكميات ضخمة من دول مجاورة للعراق ويخزنها في قُرى نائية ليتم بعدها بيعها على شكل […]

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القضاء يصدر حكمًا بإعدام أخطر تاجر مخدرات أولاً على ايرث نيوز.

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