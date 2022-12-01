2022/12/01 | 22:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي ،اليوم الخميس، الحكم بإعدام أخطر تاجر مخدرات اعتقله أمن الحشد بوقت سابق.وذكر بيان للهيئة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”بعد إلقاء القبض عليه من قِبل هيئة التحقيقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكم “بالإعدام” شنقاً لأخطر تاجر مخدرات في نينوى المركز الخبري الوطني.

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