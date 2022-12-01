2022/12/01 | 22:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم بالسطو المسلح في محافظة صلاح الدين. وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن “قوة مشتركة من اللواء 31 في عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يُعلن القبض على “متهم” بالسطو المسلح في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يُعلن القبض على “متهم” بالسطو المسلح في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يُعلن القبض على “متهم” بالسطو المسلح في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).