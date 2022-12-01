"هذه البداية"… المغرب يحقق الإنجاز وعلامات استفهام على هذا اللاعب

2022/12/01 | 22:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب المغربي إنجازاً طال انتظاره بالوصول إلى دور الـ16 لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986، بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد.نستعرض في هذه الحلقة أبرز ملامح هذا اللقاء وعلامات الاستفهام حول بوفال.

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