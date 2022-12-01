بايدن وماكرون يتعهدان بمحاسبة روسيا على

2022/12/01 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان صدر عقب اجتماعهما في البيت الأبيض إنهما تعهدا بمحاسبة روسيا على "الفظائع وجرائم الحرب الموثقة على نطاق واسع" في أوكرانيا.

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