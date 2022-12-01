بايدن وماكرون يشيدان بشجاعة المتظاهرين الإيرانيين 

2022/12/01 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – أشاد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بالمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.وجاء في بيان مشترك أصدره البيت الأبيض أن الرئيسين “عبّرا عن احترامهما للشعب الإيراني، وخصوصًا للنساء والشباب الذين يحتجّون بشجاعة لاكتساب حريّة […]

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