مهاجمة الحوثيين لموانئ نفطية تنذر بتصعيد جديد في اليمن

2022/12/01 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صيادون في ميناء الحديدة اليمني في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © ا ف ب – دبي (أ ف ب) – مرّ شهران على انتهاء هدنة استمرت نصف عام في اليمن، من دون تصعيد كبير، لكن سلسلة هجمات شنها الحوثيون ضد موانئ نفطية تثير مخاوف من تصعيد عسكري وعواقب اقتصادية على البلد الغارق في الحرب.فقد […]

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