رئيسي يدعو إلى إحباط مخططات العدو في كردستان الإيرانية

2022/12/01 | 22:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشيعون يشاركون في جنازة ضحايا هجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز في جنوب إيران في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2022 © Isna news agency/اف ب محمد رضا دهداري طهران (أ ف ب) – دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في محافظة كردستان مهد الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني إلى إحباط مخططات “الأعداء” […]

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