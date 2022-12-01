2022/12/01 | 22:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة الداخلية تعلن المباشرة بإعادة نشر القوات الاتحادية على الخط الصفري الحدودي أولاً على المسلة.

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