2022/12/01 | 22:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: توعد النائب عن تحالف الفتح رفيق هاشم، الخميس 1 كانون الأول...

ظهرت المقالة نائب عن الفتح يتوعد مشرق عباس: سيُحاسب حتى لو كان خارج البلاد! أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن الفتح يتوعد مشرق عباس: سيُحاسب حتى لو كان خارج البلاد!) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن الفتح يتوعد مشرق عباس: سيُحاسب حتى لو كان خارج البلاد!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).