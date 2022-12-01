أبرز أسباب اعتقال هيثم الجبوري وتساؤلات عن مصيره (فيديو)

2022/12/01 | 22:49 - المصدر: بغداد اليوم

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تتنوع التهم والشبهات التي تحيط برئيس اللجنة المالية السابقة هيثم الجبوري الذي تم اعتقاله مؤخرًا من قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ومن أبرز الملفات التي تحوم حوله تهمة الاشتراك والمساهمة بسرقة القرن، وتضخم امواله لاكثر من 16 مليار دولار، وسوء استخدام الوظيفة وامتلاك العقارات بصورة مبالغ بها، وسط تساؤلات عما اذا سيمكث خلف القضبان طويلًا ام سيطلق سراح اسوة بنور زهير، المتهم الابرز بسرقة القرن.

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