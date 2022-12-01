2022/12/01 | 23:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية تطلب تدقيق ومراجعة عمولات شركات الدفع الإلكتروني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/01 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تطلب تدقيق ومراجعة عمولات شركات الدفع الإلكتروني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تطلب تدقيق ومراجعة عمولات شركات الدفع الإلكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).