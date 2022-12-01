بريكست يرفع فواتير المواد الغذائية في بريطانيا بستة مليارات جنيه استرليني

2022/12/01 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – رفع انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فواتير المواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين بمبلغ قدره ستة مليارات جنيه إسترليني تقريبا، فكان السكان الأفقر الأكثر تأثّرا بينما تفاقم التضخم، وفق ما جاء في دراسة الخميس.وزاد بريكست فواتير المواد الغذائية بالنسبة للعائلات بمعدل 210 جنيهات إسترلينية خلال عامين حتى أواخر 2021، بحسب ما خلصت […]

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