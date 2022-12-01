2022/12/01 | 23:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



هيثم الجبوري يحال بقضية ثانية امام جهاز الامن الوطني تتعلق بالابتزاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. هيثم الجبوري يحال بقضية ثانية امام جهاز الامن الوطني تتعلق بالابتزاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. هيثم الجبوري يحال بقضية ثانية امام جهاز الامن الوطني تتعلق بالابتزاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).