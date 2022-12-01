2022/12/01 | 23:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بمصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بحادث سير شرقي المحافظة.وقال المصدر لـ/ المركز الخبري الوطني/ إن “حادث تصادم بين دراجتين ناريتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‏مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بحادث سير في ديالى المركز الخبري الوطني.

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