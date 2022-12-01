2022/12/01 | 23:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سلمت الكويت اليوم الخميس، مذكرة للعراق، عن “انتهاك” لأراضيها، بحسب قولها.وذكرت الخارجية الكويتية، في بيان لها، بأن “سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج، قد اجتمع مساء اليوم مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير/ أسامة الرفاعي، حيث سلمه مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة […]

ظهرت المقالة الكويت تسلم العراق مذكرة بخصوص “انتهاك” لأراضيها: نحتفظ بحق الرد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تسلم العراق مذكرة بخصوص “انتهاك” لأراضيها: نحتفظ بحق الرد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تسلم العراق مذكرة بخصوص “انتهاك” لأراضيها: نحتفظ بحق الرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).