ولي العهد الأردني والملكة رانيا يعلّقان على تأهل المغرب للدور الثاني في مونديال قطر

2022/12/01 | 23:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، ووالدته الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني على تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

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