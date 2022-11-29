مونديال قطر يلم شمل 3 أشقاء سوريين تفرقوا قبل 13 عاما

2022/12/01 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اجتماع ثلاثة أشقاء سوريين لأول مرة منذ 13 عاما على افتراقهم جراء الحرب في سوريا.

ونشرت شبكة قنوات الكاس، عبر حاسبها الرسمي على موقع "تويتر"، لقاء مصورا للأشقاء السوريين الثلاثة، في أثناء حضورهم مونديال قطر 2022، وذلك بعد 13 عاما على فراقهم.

وقال مهدي كوبش، وهو أحد الأشقاء الثلاثة خلال اللقاء: "13 سنة صارلي ما شفت أخوي، إجيت عالدوحة من أسبوع حتى التقي معه، وحاليا ناطرين أخونا جاي من القاهرة..



الحمد لله قطر جمعتنا بعد 13 سنة، كانت فرصة عظيمة إنو ألتقي فيهم بعد 13 سنة بفضل المونديال".

مونديال لم الشمل ..(الكاس) تنقل لحظات اللقاء بين ثلاثة أشقاء سوريين فرقتهم الظروف وتجمعوا معًا لأول مرة منذ 13 عامًا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/dwv8l6iCfj

— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022

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