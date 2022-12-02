دعوة نيابية لتدويل انتهاكات سيادة العراق

2022/12/02 | 00:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، اليوم الخميس، الى تدويل انتهاكات دول الجوار لسيادة العراق.وقال السلامي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”على مدار الحكومات المتعاقبة السابقة لم تكن قادرة على ردع الانتهاكات السعودية والتركية واخرها الكويتية التي انضمت الى الدول التي تنتهك سيادة العراق”.واضاف السلامي، ان “تلك الدول تنظر الى العراق من موقع الضعف؛ لذا يفترض ان نذهب الى المجتمع الدولي والاستناد على الاتفاقيات الدولية والمجتمع للدولي لرفعها في شكوانا”.

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