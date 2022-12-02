الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعاً في قصر السلام (تفاصيل)

2022/12/02 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعاً في قصر السلام وتؤكد ضرورة تنسيق الجهود ووحدة الخطاب الوطني

عقدت الرئاسات الثلاث اليوم الخميس 1 كانون الأول 2022 في قصر السلام ببغداد اجتماعاً ضم فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي.

‏‎وتدارس الاجتماع مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وسبل دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يؤمّن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

وجرى التأكيد في الاجتماع على أهمية توحيد الخطاب السياسي على المستويين المحلي والدولي، وعلى ضرورة تشريع القوانين التي تم التفاهم عليها في الاتفاق السياسي وضمن المُدد المحددة لها.

وأكّد الاجتماع على ضرورة المضي في إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل حسب ما تم التأكيد عليه في المنهاج الحكومي.

‏‎كما تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة تشريع قانون الموازنة، وأهمية تعزيز إجراءات حفظ المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الخطوات الإصلاحية بهذا الصدد.

كما جرى بحث أوضاع النازحين في البلاد، حيث شدد الاجتماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء معاناتهم والعمل على عودتهم إلى ديارهم وبما يضمن لهم حياة كريمة آمنة ومستقرة.

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