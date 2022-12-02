إسبانيا تتلقى خسارة قاسية من اليابان والمانيا تتجاوز كوستاريكا برباعية في كأس العالم

2022/12/02 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تغلب المنتخب الياباني على نظيره الإسباني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وأحرز ألفارو موراتا هدف تقدم إسبانيا بضربة رأسية في الدقيقة 12.

وعدل ريتسو دوان لمنتخب اليابان في الدقيقة 48 ثم أضاف أوه تاناكا الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز، رفعت اليابان رصيدها إلى ست نقاط وتأهلت للدور ثمن النهائي كمتصدرة للمجموعة، لتضرب موعدا مع كرواتيا وصيفة المجموعة السادسة.

أما إسبانيا، فقد تجمد رصيدها عند أربع نقاط وتأهلت أيضا إلى الدور ثمن النهائي بفضل تفوقها على ألمانيا بفارق الأهداف.

واكتفت بذلك المانيا بالمركز الثالث وودعت البطولة برفقة كوستاريكا متذيلة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط.

وتلعب إسبانيا في الدور ثمن النهائي مع المغرب متصدر المجموعة السادسة.

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