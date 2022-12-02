مونديال 2022: فرحة عارمة في المغرب بعد تأهل لثمن النهائي طال انتظاره 36 عاما

2022/12/02 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون مغاربة يحتفلون في الرباط بتأهل منتخب بلادهم الى ثمن النهائي لكأس العالم لكرة القدم في الاول من كانون الاول/ديسمبر 2022 © اف ب – الرباط (أ ف ب) – عمت فرحة عارمة الشوارع المغربية بعد تأهل “أسود الأطلس” الخميس إلى الدور ثمن النهائي لمونديال قطر، متصدرين المجموعة السادسة أمام كرواتيا وبلجيكا، في […]

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