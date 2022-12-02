2022/12/02 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tHNXuufX_GI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حامد الصراف: هناك مؤشرات بتصاعد المواجهات والصراعات على الساحة العراقية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حامد الصراف: هناك مؤشرات بتصاعد المواجهات والصراعات على الساحة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).