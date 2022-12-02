اليابان تفجر مفاجأة جديدة وتتأهل مع إسبانيا لدور الـ16

2022/12/02 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجّل هدفي اليابان ريتسو دوان (48) وأو تاناكا (51)، فيما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ألفارو موراتا في الدقيقة 11 من المباراة.

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