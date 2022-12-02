2022/12/02 | 00:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: جواد الهنداوي أرادة المقاومة و ارادة التطبيع و ارادة الاحتلال و...

ظهرت المقالة صراع الارادات على ارض فلسطين: لِمنْ ستكون الغلبة؟ أولاً على المسلة.

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