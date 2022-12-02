أحداث كانون أول: الرئاسات الثلاث لتنسيق الجهود ووحدة الخطاب الوطني

2022/12/02 | 00:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 الخميس 12/01/2022 عقدت الرئاسات الثلاث الخميس 1 كانون الأول 2022 في قصر...

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