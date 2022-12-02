كاس العالم :ألمانيا تفوز على كوستاريكا وتودع المونديال

2022/12/02 | 00:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع منتخب ألمانيا بطولة كأس العالم 2022

من دور المجموعات، رغم فوزه على

كوستاريكا (4-2)، اليوم الخميس، في ختام

الدور الأول.

ولم يشفع الفوز للألمان للتأهل بعدما

خطفت اليابان وإسبانيا بطاقتي الصعود

لدو

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