كاس العالم:اليابان تفجر المفاجأة وتصعد لدور الثمن النهائي بعد فوزها على اسبانيا

2022/12/02 | 00:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الياباني انتصارا تاريخيا

بنتيجة (2-1) ضد المنتخب الإسباني، مساء

اليوم الخميس، في ختام دور المجموعات

لنهائيات مونديال قطر 2022.

وسجل للمنتخب الياباني ريتسو دوان وأو

تاناكا في الدقائق

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