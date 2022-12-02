الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة تشريع قانون الموازنة وأهمية تعزيز إجراءات مكافحة الفساد

2022/12/02 | 01:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عقد الرئاسات الثلاث، اليوم الخميس، اجتماعاً في قصر السلام ببغداد، فيما أكدت ضرورة تشريع قانون الموازنة وأهمية تعزيز إجراءات مكافحة الفساد.وذكر مكتب رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الرئاسات الثلاث عقدت اليوم الخميس 1 كانون الأول 2022 في قصر السلام ببغداد اجتماعاً ضم فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف […]

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