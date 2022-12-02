2022/12/02 | 01:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودع المنتخب الألماني بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر، من الدور الأول، على الرغم من فوزه على المنتخب الكوستاريكي، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البيت، مساء يوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجآت مونديال قطر تتواصل.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجآت مونديال قطر تتواصل.. ألمانيا تودع كأس العالم من الدور الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).