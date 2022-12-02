2022/12/02 | 01:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقدت الرئاسات الثلاث، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد اجتماعاً ضم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وذكرت رئاسة الجمهورية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة تشريع قانون الموازنة وتعزيز إجراءات حفظ المال العام المركز الخبري الوطني.

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