2022/12/02 | 02:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يدور الحديث في الشارع العراقي عن تعديل رواتب الموظفين في عموم...

ظهرت المقالة هل تخدع القوى السياسية الموظفين بوعد صعب التحقيق في تعديل سلم الرواتب؟ أولاً على المسلة.

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