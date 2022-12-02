تعرف على تكلفة عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي

2022/12/02 | 02:45 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو على عقد ضخم بقيمة 207.5 مليون دولار للانضمام إلى نادي النصر السعودي.تم إنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر.ويمتد العقد مع النصر السعودي لسنتان ونصف مقابل 207.5 مليون دولار.ما يعني أن رونالدو سيلعب حتى سن الأربعين، وفقاً […]

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