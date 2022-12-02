2022/12/02 | 02:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديفيد شينكر: أميركا لديها سفيرة تدير علاقاتها مع العراق، مقابل إسماعيل قآني وهو قائد "فيلق القدس") نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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