"حطم الزجاج".. تداول لقطات تظهر غضب روميلو لوكاكو من خروج بلجيكا من مونديال قطر

2022/12/02 | 02:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون في موقع تويتر لقطات مصورة أظهرت غضب روميلو لوكاكو، مهاجم بلجيكا، بعد خروج منتخب بلاده من الدور الأول في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

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