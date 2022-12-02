"رجال الفخر".. تفاعل على تأهل المغرب للدور الثاني في كأس العالم منذ 36 عاما

2022/12/02 | 03:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل المنتخب المغربي، يوم الخميس، إلى الدور الثاني في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، عقب تغلبه على نظيره الكندي بنتيجة 1/2، في ختام منافسات دور المجموعات.

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