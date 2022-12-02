بعد انتقادات من ماكرون.. بايدن يتحدث عن

2022/12/02 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس، بوجود "ثغرات" في قانون الولايات المتحدة الخاص بالطاقة النظيفة، والذي أثار مخاوف في أوروبا، لكنه أشار إلى أن "هناك تعديلات يمكننا إجراؤها" لإرضاء الحلفاء.

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