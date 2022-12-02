2022/12/02 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووسط هذا الزخم الكروي والأداء الفني الرائع للمنتخب السعودي يخرج علينا اللاعب المعروف والمعلق الكروي حاليا "أبو تريكة" بتصريح بعد فوز السعودية على الأرجنتين، ليقول فيه بصيغة الفخر أن "علم لا إله إلا الله يرفرف في سماء المونديال".

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