"نشعر أننا كلنا شعب واحد".. عرب يحتفلون بصعود المغرب إلى دور الـ16 بالمونديال

2022/12/02 | 06:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولا خرج منتخب قطر من كأس العالم لكرة القدم 2022 بأسوأ رقم قياسي لدولة مضيفة، ثم انتهت مسيرة المنتخب السعودي على الرغم من الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين الأسبوع الماضي، وأخيرا تم إقصاء منتخب تونس بعدما فاز على منتخب فرنسا البطل والمتأهل بالفعل.

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