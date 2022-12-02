"موجود في دبي".. واشنطن تسعى لمصادرة يخت فاخر مرتبط بالأوليغارش الروس

2022/12/02 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى لمصادرة يخت فاخر مرتبط بأوليغارشية روسية رغم ما قد يشكله ذلك من تحدي دبلوماسي، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

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