تغريدة لاذعة من شيخة قطرية عن

2022/12/02 | 07:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، تغريدة لاذعة حول من تبقى في منافسات كأس العالم 2022 من القارة العجوز (القارة الأوروبية).

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