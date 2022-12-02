"كركعت القاعة".. تفاعل على ما قاله شريف منير بحفل افتتاح وردة فعل السيسي

2022/12/02 | 07:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كلمة للفنان المصري، شريف منير أمام الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وردة فعل الأخير على جملة قالها.

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