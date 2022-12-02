"أحكام للترهيب".. مراهقون في إيران يواجهون عقوبة الإعدام

2022/12/02 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكشف تقارير جديدة أنه قد يواجه ثلاثة قاصرين متهمين بجرائم تتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في إيران عقوبة الإعدام، في حين تؤكد جماعات حقوقية أن هذه العقوبات تأتي ضمن إطار تصعيد جديد لحملة وحشية الهدف منها ترهيب الشباب من المشاركة في الانتفاضة.

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